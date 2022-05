Renzi alla scuola della Lega: 'Abolire il reddito di cittadinanza perché diseducativo' (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica non si placa. Il leader di Italia Viva , Matteo Renzi , è per Abolire il reddito di cittadinanza perché 'è una roba diseducativa'. della misura, 'approvata anche dalla Lega purtroppo' ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica non si placa. Il leader di Italia Viva , Matteo, è perildi'è una roba diseducativa'.misura, 'approvata anche dpurtroppo' ...

