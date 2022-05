Renzi alla scuola della Lega: 'Abolire il reddito di cittadinanza perché diseducativo' (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica non si placa. Il leader di Italia Viva , Matteo Renzi , è per Abolire il reddito di cittadinanza perché 'è una roba diseducativa'. della misura, 'approvata anche dalla Lega purtroppo' ... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) La polemica non si placa. Il leader di Italia Viva , Matteo, è perildi'è una roba diseducativa'.misura, 'approvata anche dpurtroppo' ...

Advertising

petergomezblog : Alla scuola di politica della Lega interviene Renzi ma il - fattoquotidiano : È un Matteo Renzi in versione Jep Gambardella quello che ieri pomeriggio è stato accolto tra gli applausi alla scuo… - fattoquotidiano : 'PER VOI NIENTE ACCREDITO' Lo strano caso del - jazz_ste : Pensavo che nel 2022 di non dover vomitare per esseri spregevoli in politica ma grazie alla disgrazia italiana Cdx… - GRETA1SGARBO : @dariolorens @Sem_ur QUELLO CHE FA RENZI IN POLITICA NN É DOVUTO ALLA SUA ABILITÀ MA ALL'INADEGUATEZZA DELLA PLATE… -