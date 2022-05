Renzi a scuola politica della Lega tra applausi, stoccate e aneddoti (Di sabato 21 maggio 2022) La premessa dell'intervento del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla scuola di formazione politica della Lega non lascia spazio ad ambiguità: "Sono ben felice di dialogare, siamo avversari politici, da due parti opposte del Parlamento, anche se adesso appoggiamo lo stesso governo, in una posizione particolare". Nel corso dell'intervista del direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, oltre alle stoccate su reddito di cittadinanza e immigrazione non mancheranno però applausi, battute e parziali convergenze su alcune posizioni del partito di Matteo Salvini come sulla giustizia e sul fisco."In un Paese civile il confronto è un bene, non vi dirò quello che vi disse Conte qualche anno fa, 'io sono populista' anzitutto perché non lo sono e poi perché non mi va di venire qui ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 maggio 2022) La premessa dell'intervento del leader di Italia Viva, Matteo, alladi formazionenon lascia spazio ad ambiguità: "Sono ben felice di dialogare, siamo avversari politici, da due parti opposte del Parlamento, anche se adesso appoggiamo lo stesso governo, in una posizione particolare". Nel corso dell'intervista del direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, oltre allesu reddito di cittadinanza e immigrazione non mancheranno però, battute e parziali convergenze su alcune posizioni del partito di Matteo Salvini come sulla giustizia e sul fisco."In un Paese civile il confronto è un bene, non vi dirò quello che vi disse Conte qualche anno fa, 'io sono populista' anzitutto perché non lo sono e poi perché non mi va di venire qui ...

