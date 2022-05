Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Reggiana, Rozzio: “Finale amaro, eliminazione meritata. Playoff? La Feralpisalò…” - Mediagol : Reggiana, Rozzio: “Finale amaro, eliminazione meritata. Playoff? La Feralpisalò…” - TuttoRegia : #Reggiana, il capitano Paolo Rozzio dopo la debacle con la #FeralpiSalò: «Finale amaro, ma l'eliminazione è meritat… - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 90'+6 #REGFER 1-2: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - ReggianaLIVE : Ancora fischi dalla Sud: i giocatori si avvicinano, salutano poi rientrano negli spogliatoi. E' davvero game over..… -

Ecco le formazioni ufficiali:(4 - 3 - 3) - Venturi; Luciani,, Cremonesi, Contessa; D'Angelo, Rossi, Sciaudone; Rosafio, Zamparo, Lanini. A disposizione: Russo, Marconi, Scappini, ...Soltanto un doppio colpo di testa di, nel finale, ha concretamente spaventato l'estremo ... All'80' espulsione dello stesso Cremonesi per una gomitata e...sogni spenti per la. ...Le dichiarazioni del capitano della Reggiana, Paolo Rozzio, a margine dell'eliminazione dai playoff di Serie C ...Il capitano della Reggiana, Paolo Rozzio, prova a spiegare che cosa non ha funzionato nei playoff, già conclusi per la formazione emiliana: "Finale amaro - riporta tuttoreggiana.com ...