Referendum giustizia, sondaggio Ipsos: solo il 56% sa del voto, appena il 28% andrà alle urne. E su Severino e cautelari vincerebbero i "no" (Di sabato 21 maggio 2022) solo il 56% degli italiani, poco più della metà, sa che il 12 giugno si vota per i Referendum sulla giustizia, e appena il 28% dice che si recherà sicuramente alle urne. Il dato viene da un analitico sondaggio di Ipsos pubblicato sul Corriere della Sera con il commento del presidente dell'istituto Nando Pagnoncelli, secondo cui l'affluenza può stimarsi al momento in una forchetta compresa tra il 27 e il 31% degli aventi diritto, lontanissima dunque dal quorum del 50% più uno necessario per la validità della consultazione (nonostante l'election day con le amministrative in 982 comuni). La conoscenza più alta dell'appuntamento, al 69%, si registra tra gli elettori della Lega (che ha promosso i Referendum insieme al Partito radicale) e ...

