"Referendum giustizia, Gargani: votare sì" (Di sabato 21 maggio 2022) di Erika Noschese Popolari e Moderati a lavoro per le Politiche del 2023. Il partito, nato dall'impegno di Giuseppe Gargani, già europarlamentare, è al lavoro per essere protagonista del più importante appuntamento elettorale. "Finalmente, credo siano superati i leghisti, i 5 Stelle, le proteste, abbiamo bisogno di una classe dirigente che sia in grado di gestire quanto accade nel mondo", ha dichiarato l'ex parlamentare della Dc che ieri, presso il Polo Nautico di Salerno, ha presentato il suo ultimo libro, "La storia fatta con le manette, storia d'Italia e dei magistrati che hanno provato a riscriverla". Quella di ieri è stata l'occasione, per l'onorevole Gargani, di fare il punto anche sul Referendum giustizia: "È importante l'appuntamento referendario del 12 giugno perché i problemi della giustizia ...

chiaraalbanese : Il 12 giugno si vota per i referendum sulla giustizia. Sì, davvero. Se avete qualche dubbio sulla cosa, non perdet… - borghi_claudio : Un altro dei motivi perchè il 12 giugno dovete TUTTI andare a votare per i referendum giustizia. - matteosalvinimi : Altro che sciopero, la vera Riforma della Giustizia saranno i Referendum del 12 giugno, a scegliere saranno i citta… - Ultron65 : RT @infoitinterno: Referendum sulla Giustizia, si vota il 12 giugno: tutto quello che c’è da sapere - Ultron65 : RT @tempoweb: Referendum #Giustizia, Andrea #Cangini (#ForzaItalia): “Difesa e accusa devono essere pari” #20maggio #iltempoquotidiano htt… -