Red Bull, Verstappen e Perez: “Non possiamo essere dietro Mercedes” (Di sabato 21 maggio 2022) Allarme rosso in casa Red Bull, con Max Verstappen e Sergio Perez che hanno sollevato forti critiche alla vettura dopo la fine di un venerdì piuttosto anonimo. La casa del toro, infatti, non dovrà competere soltanto con l’avversario Ferrari: sotto al caldo sole di Montmelò, infatti, si è ritrovata una Mercedes formato Freccia d’Argento. Red Bull, rabbia palpabile per Verstappen e Perez È un Max Verstappen ombroso quello che si è presentato davanti a microfoni dopo la fine delle Libere 2 del Gran Premio di Spagna. Il campione del mondo olandese è deluso dalle prestazioni della sua Red Bull che, attualmente, si è dovuta accodare anche dietro alle Mercedes: “È stato un po’ complicato trovare il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Allarme rosso in casa Red, con Maxe Sergioche hanno sollevato forti critiche alla vettura dopo la fine di un venerdì piuttosto anonimo. La casa del toro, infatti, non dovrà competere soltanto con l’avversario Ferrari: sotto al caldo sole di Montmelò, infatti, si è ritrovata unaformato Freccia d’Argento. Red, rabbia palpabile perÈ un Maxombroso quello che si è presentato davanti a microfoni dopo la fine delle Libere 2 del Gran Premio di Spagna. Il campione del mondo olandese è deluso dalle prestazioni della sua Redche, attualmente, si è dovuta accodare anchealle: “È stato un po’ complicato trovare il ...

