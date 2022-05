Real Madrid, Benzema: «Pallone d’Oro? Ci penso sempre» (Di sabato 21 maggio 2022) Karim Benzema, attaccante del Real Madird, ha parlato a Sport Week, settimanale de La Gazzetta dello Sport Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha parlato a Sport Week, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Pallone d’Oro – «Ci penso al Pallone d’Oro. Arriverà se faccio cose positive con la mia squadra. Mi avvicino sempre di più anno dopo anno. Tocca a me fare bene e posso migliorare il quarto posto dell’anno scorso. Sono diventato l’attaccante che sognavo di essere». ALLENATORI – «Mi è piaciuto essere allenato da una top class di allenatori. Mourinho, Ancelotti e Zidane sono uno migliore dell’altro». FEDE – «Sono musulmano e osservo il Ramadan. E’ un obbligo e per me è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) Karim, attaccante delMadird, ha parlato a Sport Week, settimanale de La Gazzetta dello Sport Karim, attaccante del, ha parlato a Sport Week, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Cial. Arriverà se faccio cose positive con la mia squadra. Mi avvicinodi più anno dopo anno. Tocca a me fare bene e posso migliorare il quarto posto dell’anno scorso. Sono diventato l’attaccante che sognavo di essere». ALLENATORI – «Mi è piaciuto essere allenato da una top class di allenatori. Mourinho, Ancelotti e Zidane sono uno migliore dell’altro». FEDE – «Sono musulmano e osservo il Ramadan. E’ un obbligo e per me è ...

