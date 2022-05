Real Madrid-Anadolu Efes in tv | canale | orario e diretta streaming finale Eurolega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inin tvIstanbul, valida comedidi basket. Ci siamo, si assegna il trofeo più prestigioso del basket europeo. Terzaconsecutiva per la formazione turca campione in carica, giustiziera di Olimpia Milano e Olympiacos, mentre i castigliani hanno prima battuto il Fenerbache e poi il Barcellona nel “clasico” cestistico. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. Il match sarà visibile intv su Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi propone unatestuale ...