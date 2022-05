Advertising

pasto_388 : RT @cmdotcom: #Raspadori avvisa il #Milan: 'Bello avere gli occhi addosso, vogliamo finire bene. Sull'interesse della #Juve...' https://t.c… - cmdotcom : #Raspadori avvisa il #Milan: 'Bello avere gli occhi addosso, vogliamo finire bene. Sull'interesse della #Juve...'… -

Calciomercato.com

...e Tonali. "Probabilmente tutti giudicano il lavoro solo in base alla qualificazione ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Italia U21, Nicolatogli azzurri: 'Bosnia più ......e Tonali. "Probabilmente tutti giudicano il lavoro solo in base alla qualificazione ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Italia U21, Nicolatogli azzurri: 'Bosnia più ... Raspadori avvisa il Milan: 'Bello avere gli occhi addosso, vogliamo finire bene. Sull'interesse della Juve...' L’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori ha parlato alla trasmissione di Raisport “Dribbling” a poche ore dall’ultima partita di campionato contro il Milan: "Si respira un'aria di entusiasmo, per c ...Sassuolo, 18 mag. Adnkronos) – "La mia speranza è che il Sassuolo riesca a essere se stesso. Quella di domenica è una bellissima vetrina e dobbiamo godercela facendo il massimo".