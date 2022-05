"Quel che resta del giorno" e il tempo davvero perduto (Di sabato 21 maggio 2022) Quel CHE resta DEL giorno La7 ore 21.15 con Anthony Hopkins,Emma Thompson, Christopher Reeve. Regia di James Ivory. Produzione Gran Bretagna 1993. Durata: 2 ore e 14 minuti LA TRAMA Stevens ha vissuto gran parte della sua vita al servizio dell'aristocratica famiglia Darlington. Ha cambiato padrone durante la guerra e ora d'improvviso s'accorge di esser cambiato lui. Esser completamente alle dipendenze altrui gli ha impedito di realizzarsi come uomo. Forse non è troppo tardi. Forse gli è possibile rifarsi una vita accanto alla donna che timidamente amò prima della guerra. Ci riprova, ma Quel tempo è ormai davvero perduto. PERCHE' VEDERLO perchè è tra le migliori cose di James Ivory, un regista che ha raccontato la schiavitù delle belle maniere come forse ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022)CHEDELLa7 ore 21.15 con Anthony Hopkins,Emma Thompson, Christopher Reeve. Regia di James Ivory. Produzione Gran Bretagna 1993. Durata: 2 ore e 14 minuti LA TRAMA Stevens ha vissuto gran parte della sua vita al servizio dell'aristocratica famiglia Darlington. Ha cambiato padrone durante la guerra e ora d'improvviso s'accorge di esser cambiato lui. Esser completamente alle dipendenze altrui gli ha impedito di realizzarsi come uomo. Forse non è troppo tardi. Forse gli è possibile rifarsi una vita accanto alla donna che timidamente amò prima della guerra. Ci riprova, maè ormai. PERCHE' VEDERLO perchè è tra le migliori cose di James Ivory, un regista che ha raccontato la schiavitù delle belle maniere come forse ...

