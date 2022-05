Quali app scaricare per fare la valigia più velocemente (Di sabato 21 maggio 2022) scaricare un’app per fare la valigia è un’ottima soluzione per chi odia dimenticarsi qualcosa a casa quando va in vacanza. Che si tratti di un weekend fuori porta o delle vacanze estive, impacchettare le proprie cose nel bagaglio è un’azione amata e odiata da tutti: c’è chi si riduce all’ultimo senza organizzazione, chi progetta la valigia nel minimo dettaglio o chi è terrorizzato quando deve disfarla. Per evitare brutte sorprese, puoi affidarti a queste app per fare la valigia, disponibili su iOS e Android. Pack the bag Pack the bag Pack the bagAddio oggetti dimenticati a casa: entra nell’app, compila la lista delle cose che ti servono e poi spuntale via via che le inserite in valigia. Basterebbe un foglio e una penna? Forse sì, ma questa app ha 26 categorie di ... Leggi su gqitalia (Di sabato 21 maggio 2022)un’app perlaè un’ottima soluzione per chi odia dimenticarsi qualcosa a casa quando va in vacanza. Che si tratti di un weekend fuori porta o delle vacanze estive, impacchettare le proprie cose nel bagaglio è un’azione amata e odiata da tutti: c’è chi si riduce all’ultimo senza organizzazione, chi progetta lanel minimo dettaglio o chi è terrorizzato quando deve disfarla. Per evitare brutte sorprese, puoi affidarti a queste app perla, disponibili su iOS e Android. Pack the bag Pack the bag Pack the bagAddio oggetti dimenticati a casa: entra nell’app, compila la lista delle cose che ti servono e poi spuntale via via che le inserite in. Basterebbe un foglio e una penna? Forse sì, ma questa app ha 26 categorie di ...

Advertising

sopesovp : io vorrei pur credere a questa iniziativa, anche perché ho giá partecipato ad eventi del genere. però leggendo vari… - toselluc : Qualche giorno fa vi avevo fatto una domanda: quali sono state le partite migliori giocate da Dybala alla Juventus?… - ila_lila : Non ho capito perché oggi mi son arrivate appena 4 notifiche (due soli match) dall’app del RG, nonostante non fosse… - LFVSuedtirol : #INFO: “Youth App”, un’app per i giovani di tutto l’Alto Adige. Nella categoria “tempo libero” vengono presentate… - settefebbr4io : madonna il mio instagram è pieno di gente inutile boh ho persone con le quali non parlo da ieri o anche persone con… -