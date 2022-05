Quadrante: la Russia rafforza le posizioni difesa nell'area di Kharkiv (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Con la resa degli ultimi combattenti del reggimento Azov trincerati nelle acciaierie di Mariupol, il porto sul Mare d'Azov, stremato da un lunghissimo assedio e semidistrutto dai bombardamenti, cade definitivamente sotto il controllo russo. Per Mosca non è solo un importante successo strategico, che consente di costruire un corridoio di terra tra la regione di Kherson e le aree del Donbass occupate, ma anche l'occasione per schierare su altri fronti le ingenti risorse che erano state impiegate nell'attacco alla città. Dopo essere state ricacciate al confine dalla controffensiva ucraina, la Russia sta quindi rafforzando le proprie posizioni difensive nella regione di Kharkiv dove, secondo alcune informazioni non confermate, sarebbe addirittura riuscita a ... Leggi su agi (Di sabato 21 maggio 2022) AGI - Con la resa degli ultimi combattenti del reggimento Azov trinceratie acciaierie di Mariupol, il porto sul Mare d'Azov, stremato da un lunghissimo assedio e semidistrutto dai bombardamenti, cade definitivamente sotto il controllo russo. Per Mosca non è solo un importante successo strategico, che consente di costruire un corridoio di terra tra la regione di Kherson e le aree del Donbass occupate, ma anche l'occasione per schierare su altri fronti le ingenti risorse che erano state impiegate'attacco alla città. Dopo essere state ricacciate al confine dalla controffensiva ucraina, lasta quindindo le propriedifensivea regione didove, secondo alcune informazioni non confermate, sarebbe addirittura riuscita a ...

