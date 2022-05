Putin taglia il gas: ora la Finlandia rischia la crescita dei prezzi dei beni alimentari (Di sabato 21 maggio 2022) Tanto tuonò che piovve. La società statale russa Gazprom ha interrotto le esportazioni verso la Finlandia, come aveva promesso dopo il rifiuto di pagare in rubli da parte di Helsinki. A confermare il taglio è l’operatore del sistema finlandese del gas, che ha fatto sapere che il flusso verso il punti di ingresso di Imatra è stato interrotto. Il grossista statale finlandese Gasum ha dichiarato venerdì che Gazprom aveva avvertito che i flussi sarebbero stati interrotti dalle 7 di sabato mattina. Gazprom Export ha chiesto ai paesi europei di pagare in rubli le forniture di gas russo a causa delle sanzioni imposte per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ma la Finlandia si rifiuta di farlo. Helsinki e Mosca, tra metano e Nato Il gas russo rappresenta solo il 5% del mix energetico finlandese. La società ha dichiarato che continuerà a servire ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) Tanto tuonò che piovve. La società statale russa Gazprom ha interrotto le esportazioni verso la, come aveva promesso dopo il rifiuto di pagare in rubli da parte di Helsinki. A confermare il taglio è l’operatore del sistema finlandese del gas, che ha fatto sapere che il flusso verso il punti di ingresso di Imatra è stato interrotto. Il grossista statale finlandese Gasum ha dichiarato venerdì che Gazprom aveva avvertito che i flussi sarebbero stati interrotti dalle 7 di sabato mattina. Gazprom Export ha chiesto ai paesi europei di pagare in rubli le forniture di gas russo a causa delle sanzioni imposte per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, ma lasi rifiuta di farlo. Helsinki e Mosca, tra metano e Nato Il gas russo rappresenta solo il 5% del mix energetico finlandese. La società ha dichiarato che continuerà a servire ...

