GiovaQuez : D'Orsi: 'Draghi punta di diamante del bellicismo guerrafondaio italiano e europeo. Non c'è una guerra per la democr… - ValerioDiPietr2 : @ELiberati Se pensi che il finanziamento sia stato portato avanti da #Putin, quando egli è la punta dell’iceberg. - Shamano_Lo : RT @DiegoFusaro: Il 5Stelle si riscopre pacifista, dopo che poche settimane addietro un suo esponente di punta definì Putin peggiore di un… - GiovanniGrop : RT @ultimenotizie: #Meloni: 'Gli ucraini sono stati attaccati e hanno il diritto di difendersi. L'#Ucraina è la punta dell'iceberg di un co… - Marisolastrong : RT @ultimenotizie: #Meloni: 'Gli ucraini sono stati attaccati e hanno il diritto di difendersi. L'#Ucraina è la punta dell'iceberg di un co… -

La Moldavia, a sud - ovest dell'Ucraina, non è un membro della Nato e si teme che possa essere il prossimo obiettivo didopo l'Ucraina. Jack Watling, ricercatore senior presso il think tank per ...... di fatto, rende l'Italia "cobelligerante" e provoca danni economici alle aziende del nostro Paese, il deputato di Forza Italiail dito contro il Cavaliere. "Con queste dichiarazioni su, ... Putin punta la Moldavia Londra le invia armi Nato per difendersi: «Potrebbe essere il nuovo obiettivo» Armi Nato alla Moldavia tramite Londra. Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi ...Matteo Salvini, nella sua lunga intervista a Il Giornale, accusa chi non la pensa come lui – noi tra questi – “di voler prolungare la guerra fino alla sconfitta della Russia”. Processo alle intenzioni ...