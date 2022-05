Putin punta la Moldavia? Londra le invia armi Nato per difendersi: 'Potrebbe essere il nuovo obiettivo' (Di sabato 21 maggio 2022) armi Nato alla Moldavia tramite Londra . Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi alleati ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022)allatramite. Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha rivelato in un'intervista al Telegraph che il Regno Unito ha iniziato a discutere con i suoi alleati ...

Advertising

GiovaQuez : D'Orsi: 'Draghi punta di diamante del bellicismo guerrafondaio italiano e europeo. Non c'è una guerra per la democr… - NATOlizer : Putin punta la Moldavia? Londra le invia armi Nato per difendersi: «Potrebbe essere il nuovo obiettivo»… - aleappo53 : - ConcettTumino : @VittorioXlater Il mio cuore ?? ha la punta rivolta a destra e condanno fermamente Putin e tutti i prepotenti come… - Gazzettino : Putin punta la Moldavia? Londra le invia armi Nato per difendersi: «Potrebbe essere il nuovo obiettivo» -