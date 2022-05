Psg, Al Khelaifi: “Mbappè ha sempre creduto nel progetto” (Di sabato 21 maggio 2022) “Dal primo giorno in cui è arrivato, ha creduto nel nostro progetto e continuerà a farlo. Ringrazio la famiglia di Kylian e anche lui, ringrazio anche voi tifosi, in Francia e in tutto il mondo. Ringrazio anche tutte le squadre e la famiglia del PSG”. Sono le parole del presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi che ha commentato così il rinnovo di Kylian Mbappé con il club parigino. Il nuovo contratto fino al 2025, secondo le indiscrezioni, prevede uno stipendio di 50 milioni all’anno per tre anni e un bonus di 120 milioni alla firma. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) “Dal primo giorno in cui è arrivato, hanel nostroe continuerà a farlo. Ringrazio la famiglia di Kylian e anche lui, ringrazio anche voi tifosi, in Francia e in tutto il mondo. Ringrazio anche tutte le squadre e la famiglia del PSG”. Sono le parole del presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-che ha commentato così il rinnovo di Kylian Mbappé con il club parigino. Il nuovo contratto fino al 2025, secondo le indiscrezioni, prevede uno stipendio di 50 milioni all’anno per tre anni e un bonus di 120 milioni alla firma. SportFace.

Advertising

Up_78erailmio : @GiuSette7 @PSG_inside Vabbè tanto vale fare un bel meme in cui Al Khelaifi si siede sopra la tour Eiffel. - magicabionda : RT @EpyAle: Meraviglioso corto circuito la Liga di Tebas che denuncia alla Uefa di Ceferin di cui Tebas è lacchè il Psg di Khelaifi, membro… - saimon83ful : @sedriano83 @DiMarzio @LaLiga @PSG_inside Secondo me nn si saprà mai di preciso la cifra ma mbappe per rifiutate il… - Ilarya94 : RT @EpyAle: Meraviglioso corto circuito la Liga di Tebas che denuncia alla Uefa di Ceferin di cui Tebas è lacchè il Psg di Khelaifi, membro… - STnews365 : Al Khelaifi: 'Mbappé ha creduto nel nostro progetto'. Il patron del Psg: 'Ringrazio la famiglia di Kylian e anche l… -