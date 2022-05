Proroga sospensione Patto stabilità, la Germania si mette di traverso (Di sabato 21 maggio 2022) La decisione sulla Proroga anche al 2023 della sospensione del Patto di stabilità è molto vicina. Serve ancora un passaggio presso i ministri delle Finanze, ma la misura con ogni probabilità sarà presentata lunedì prossimo, assieme al pacchetto di primavera per il semestre europeo. L’accordo di massima nel frattempo sarebbe stato trovato all’interno del collegio dei Commissari, mentre la decisione potrebbe essere presentata ai ministri delle Finanze dell’Eurozona lunedì all’Eurogruppo. Ma la Germania già si è messa di traverso. Il ministro delle Finanze Christian Lindner: la questione sul se proporre una Proroga della clausola sospensione del Patto di stabilità "spetta alla Commissione europea, noi siamo a favore di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 maggio 2022) La decisione sullaanche al 2023 delladeldiè molto vicina. Serve ancora un passaggio presso i ministri delle Finanze, ma la misura con ogni probabilità sarà presentata lunedì prossimo, assieme al pacchetto di primavera per il semestre europeo. L’accordo di massima nel frattempo sarebbe stato trovato all’interno del collegio dei Commissari, mentre la decisione potrebbe essere presentata ai ministri delle Finanze dell’Eurozona lunedì all’Eurogruppo. Ma lagià si è messa di. Il ministro delle Finanze Christian Lindner: la questione sul se proporre unadella clausoladeldi"spetta alla Commissione europea, noi siamo a favore di ...

