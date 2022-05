Pronto soccorso senza medici: Lovere sotto del 50%, a Bergamo e Seriate largo ai liberi professionisti (Di sabato 21 maggio 2022) Un’emergenza nell’emergenza. Letteralmente. Perché a mancare non sono solo i medici di base, ma anche quelli nei Pronto soccorso. Con effetti spesso correlati. “Sempre più spesso ci capita di assistere pazienti che non hanno assegnato il medico di famiglia” osserva Roberto Cosentini, direttore del Pronto soccorso dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Non lo dice esplicitamente, ma il rischio, senza un filtro adeguato tra ospedale e territorio, è quello di avere un elevato numero di accessi inopportuni. “I pazienti vanno dove trovano maggiore disponibilità, e qui sanno che è h24”. Oggi, mediamente, si contano all’incirca 130 ingressi al giorno. “In servizio abbiamo 33 medici, ma sull’organico complessivo (che dovrebbe coprire sia il ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022) Un’emergenza nell’emergenza. Letteralmente. Perché a mancare non sono solo idi base, ma anche quelli nei. Con effetti spesso correlati. “Sempre più spesso ci capita di assistere pazienti che non hanno assegnato il medico di famiglia” osserva Roberto Cosentini, direttore deldell’Asst Papa Giovanni XXIII di. Non lo dice esplicitamente, ma il rischio,un filtro adeguato tra ospedale e territorio, è quello di avere un elevato numero di accessi inopportuni. “I pazienti vanno dove trovano maggiore disponibilità, e qui sanno che è h24”. Oggi, mediamente, si contano all’incirca 130 ingressi al giorno. “In servizio abbiamo 33, ma sull’organico complessivo (che dovrebbe coprire sia il ...

