"Processo inevitabile per gli Azov". L'azienda dell'Azovstal annuncia: richieste di risarcimento miliardarie (Di sabato 21 maggio 2022) Il leader dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin, ha gettato benzina sul fuoco sulla trattativa tra Russia ed Ucraina per i prigionieri del Battaglione Azov, ora nelle mani di Mosca. "Un Processo davanti a un tribunale russo per i combattenti ucraini di Azovstal prigionieri è inevitabile, perché si tratta di una richiesta dei cittadini e della società" ha detto il leader della repubblica del Donbass. Nel frattempo Serhiy Volynskyi, comandante dei marines che difendevano Mariupol, ha lasciato Azovstal. Il video è stato mostrato dai media russi. Nel video, 'Volyna' afferma che non ci sono più marines nell'acciaieria. A parlare della situazione di uno dei luoghi simbolo del conflitto è Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato del ...

