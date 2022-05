Advertising

sportli26181512 : Pres. Atletico Madrid: 'Morata? La Juve ci dica cosa vuole fare. Su Griezmann...': Enrique Cerezo, presidente dell'… - LucaRuss0 : CEREZO (pres. Atletico): “Non sappiamo nulla su Morata” - MondoBN : CEREZO (pres. Atletico): “Non sappiamo n - sportli26181512 : Pres. Atletico Madrid: 'Morata? Non so cosa succederà. Su Griezmann...': Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique… -

Calciomercato.com

Commenta per primo Il presidente dell'Madrid Enrique Cerezo è tornato a parlare del futuro di Antoine Griezmann , in prestito con obbligo di riscatto dal Barcellona: 'E' considerato tra i 3 - 4 migliori attaccanti in Europa. Ha ...Ci sono già delle proposte, tra Arsenal,Madrid e Bayer Leverkusen. Nessun impegno, solo sondaggi. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport. Pres. Atletico Madrid: 'Morata Non so cosa succederà. Su Griezmann...' Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid, ha parlato a margine di evento, commentando anche i temi mercato: "Su Morata vi devo dire la verità, non si sa ancora niente. La Juve ci dica cosa vuol ...Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo è tornato a parlare del futuro di Antoine Griezmann, in prestito con obbligo di riscatto dal Barcellona: “E’ considerato tra i 3-4 migliori attaccanti ...