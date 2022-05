"Pogba verso la Juve, ma il Psg farà un'ultima offerta" (Di sabato 21 maggio 2022) Paul Pogba è molto vicino al ritorno alla Juve dopo che è stato trovato l'accordo economico tra le parti: triennale da più di 11 milioni di euro all'anno, compresi i bonus. C'è però ancora un'insidia ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 21 maggio 2022) Paulè molto vicino al ritorno alladopo che è stato trovato l'accordo economico tra le parti: triennale da più di 11 milioni di euro all'anno, compresi i bonus. C'è però ancora un'insidia ...

Advertising

capuanogio : ?? #Juventus, non solo #Pogba: intesa di principio con #Perisic e #DiMaria con stipendi da 6 per il croato (biennal… - sportli26181512 : “#Pogba verso la Juve, ma il Psg farà un'ultima offerta”: Il giocatore del Manchester United è vicino a tornare in… - ciromagliulo26 : RT @dayfootball1981: #Pogba é stata un'impresa seguire questo nome per 2 anni verso il ritorno alla Juventus. Tra Man United che faceva mur… - Avenger68445884 : RT @dayfootball1981: #Pogba é stata un'impresa seguire questo nome per 2 anni verso il ritorno alla Juventus. Tra Man United che faceva mur… - mcrisj01 : RT @dayfootball1981: #Pogba é stata un'impresa seguire questo nome per 2 anni verso il ritorno alla Juventus. Tra Man United che faceva mur… -