Plastica e rifiuti delle serre sulla spiaggia di Marina di Acate (Di sabato 21 maggio 2022) Plastica e rifiuti delle serre spadroneggiano sulla spiaggia: i risultati dell'indagine beach litter svoltasi il 13 maggio a Marina di Acate.La storica campagna "Spiagge e fondali puliti" di Legambiente si è svolta per la prima volta sulla spiaggia di Marina di Acate, uno dei bellissimi litorali iblei tristemente noto anche per la presenza di quantità di Plastica e di rifiuti provenienti dalle attività serricole limitrofe.L'attività si è svolta in collaborazione con i tutor ambientali del progetto Trasformare la Fascia Trasformata, i ragazzi assistiti dal Presidio Caritas e la partecipazione di Oipa, WWF, Farde Verde. Non solo raccolta di ...

