Plastica compostabile solo a parole, dopo la rivelazione di Greenpeace i consorzi attaccano: “Indagine superficiale”. La replica: “Ci basiamo su dati e testimonianze” (Di sabato 21 maggio 2022) “Nessuna crociata. Con testimonianze autorevoli e dati alla mano, l’Indagine sulle plastiche compostabili ha l’obiettivo di preservare un’eccellenza italiana: quella della raccolta dei rifiuti organici che, nel pieno rispetto dell’economia circolare, ci consente di chiudere il cerchio per quel che riguarda la frazione umida”. Così Greenpeace risponde ad Assobioplastiche e Biorepack, il consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in Plastica biodegradabile e compostabile, secondo cui le informazioni contenute nel report dell’associazione ambientalista, pubblicato in esclusiva da ilfattoquotidiano.it nell’ambito della campagna Carrelli di Plastica sono “frutto di un’Indagine parziale e superficiale che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) “Nessuna crociata. Conautorevoli ealla mano, l’sulle plastiche compostabili ha l’obiettivo di preservare un’eccellenza italiana: quella della raccolta dei rifiuti organici che, nel pieno rispetto dell’economia circolare, ci consente di chiudere il cerchio per quel che riguarda la frazione umida”. Cosìrisponde ad Assobioplastiche e Biorepack, ilo nazionale per il riciclo organico degli imballaggi inbiodegradabile e, secondo cui le informazioni contenute nel report dell’associazione ambientalista, pubblicato in esclusiva da ilfattoquotidiano.it nell’ambito della campagna Carrelli disono “frutto di un’parziale eche ...

