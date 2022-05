Pioli “Milan finora il migliore, ora scriviamo la storia” (Di sabato 21 maggio 2022) CARNAGO (ITALPRESS) – “Fino ad oggi siamo stati i migliori e dobbiamo esserlo anche domani. E' stata una settimana di lavoro, serenità e concentrazione. E' una grande occasione che ci siamo costruiti e meritati”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ultima di campionato con i rossoneri che in caso di vittoria o pareggio conquisterebbero lo scudetto. “Siamo arrivati fin qui senza che nessuno ci abbia regalato nulla e accadrà anche col Sassuolo. Siamo arrivati qui con delle basi solide. Ogni partita ha la sua storia, loro sono una squadra che palleggia molto bene e hanno grande qualità offensive. Dovremo cercare di creare situazioni vantaggiose alle nostre caratteristiche”, ha spiegato il tecnico del Milan. “Ai nostri tifosi dico che sarà una sfida difficile e che insieme ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) CARNAGO (ITALPRESS) – “Fino ad oggi siamo stati i migliori e dobbiamo esserlo anche domani. E' stata una settimana di lavoro, serenità e concentrazione. E' una grande occasione che ci siamo costruiti e meritati”. Così Stefano, allenatore del, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, ultima di campionato con i rossoneri che in caso di vittoria o pareggio conquisterebbero lo scudetto. “Siamo arrivati fin qui senza che nessuno ci abbia regalato nulla e accadrà anche col Sassuolo. Siamo arrivati qui con delle basi solide. Ogni partita ha la sua, loro sono una squadra che palleggia molto bene e hanno grande qualità offensive. Dovremo cercare di creare situazioni vantaggiose alle nostre caratteristiche”, ha spiegato il tecnico del. “Ai nostri tifosi dico che sarà una sfida difficile e che insieme ...

