Piana degli Albanesi | tappa del Sentiero Italia raccontato dal blog SearchGo

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 21 maggio 2022) Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare due giovani abruzzesi, originari di Ortona, ovvero Francesco Bernabeo e Michela d’Anniibale. Lui tecnico luci, lei arredatrice. Entrambi hanno messo lo zaino sulle spalle e sono partiti per calcare ilCai. Unescursionistico di 7200 km che parte dalla Sardegna per giungere fino a Trieste dopo aver attraversato tutto lo stivale. Il Progettonasce dall’esigenza di valorizzare e promuovere l’ambiente montano in ogni sua forma, attraverso foto e video istruttivi e divertenti. Le bellezze che ci circondano hanno un potenziale enorme, in primis noiger ne siamo consapevoli. La conoscenza della storia di un borgo, il nome di una pianta dalle proprietà terapeutiche o semplicemente il nome di un ...