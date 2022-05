Perché il 21 maggio è la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo?

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 21 maggio 2022) No ai muri, sì all’integrazione. Il 21si celebra laper ile lo. Una ricorrenza speciale che dovrebbe ricordare a tutti come “laè, per il genere umano, necessaria quanto la bioper qualsiasi forma di vita. In tal senso, essa costituisce il patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future”. Così si legge nel primo articoloDichiarazione Universale sullaadottata dall’Unesco nel 2001. Un anno dopo, l’assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di celebrare ogni ...