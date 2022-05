Parliamo del vostro futuro, parte il corso di orientamento del Centro Dorso (Di sabato 21 maggio 2022) Lunedì 23 maggio prende il via l’edizione primaverile 2022 del corso di orientamento “Parliamo del vostro futuro”, promosso dal Centro di Ricerca Guido Dorso, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino. Il corso, che si svolge da lunedì 23 fino a mercoledì 25 maggio, con inizio alle ore 15.00, è diretto alle migliori studentesse e ai migliori studenti del penultimo anno degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Avellino e provincia, per informarli e orientarli del percorso dopo il diploma. I partecipanti hanno l’opportunità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con studiosi ed esperti selezionati dal Centro Dorso. Le lezioni si svolgono mediante un ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 maggio 2022) Lunedì 23 maggio prende il via l’edizione primaverile 2022 deldidel”, promosso daldi Ricerca Guido, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino. Il, che si svolge da lunedì 23 fino a mercoledì 25 maggio, con inizio alle ore 15.00, è diretto alle migliori studentesse e ai migliori studenti del penultimo anno degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Avellino e provincia, per informarli e orientarli del perdopo il diploma. Icipanti hanno l’opportunità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con studiosi ed esperti selezionati dal. Le lezioni si svolgono mediante un ...

Advertising

ale_dibattista : Ucraina: la guerra e la storia. Cause e soluzioni. Ne parliamo con Fabio Mini, già Generale di corpo d'arma e capo… - ricpuglisi : Parliamo di politica: vorrei rammentarvi che il lato sinistro del @pdnetwork è molto più vicino al @Mov5Stelle ant… - _Nico_Piro_ : #17maggio parliamo di #guerra #pace dall' #Afghanistan all' #Ucraina sfogliamo i libri 'Kabul Crocevia del Mondo'… - CriSStraits : @TizianaFerrario Parliamo della deportazione di migliaia di persone, anche bambini, e del giogo russo che li aspett… - ValerioMinnella : @PMO_W @dv_htdcanbf Imho, dipende dal fuoco del discorso: se parliamo di un atto specifico, non è il caso di citare… -