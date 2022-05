Paolo Ruffini | vita privata | biografia | carriera | Instagram | moglie | figli e curiosità sul conduttore televisivo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 21 maggio 2022) Chi ènellae quanto ne sappiamo in proposito? Venuto alla ribalta durante la partecipazione alla fortunata trasmissione tv Colorado,, nel corso degli ultimi anni, è riuscito ad allargare i suoi orizzonti artistici e a cimentarsi anche in altri ambiti. Non a caso è uno dei volti del piccolo schermo più noti ed apprezzati del momento: conosciamolo meglio. Chi èè nato a Valentano (Modena) il 26 Novembre del 1978 (Sagittario). Come anticipato,ha conquistato il pubblico al tempo di Colorado grazie alle sue esilaranti battute ma poi è andato oltre. In particolare, ha ...