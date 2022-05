Paola Caruso | la mossa dopo la Pupa e il Secchione Francesco Chiofalo la incastra

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 maggio 2022), il gesto contro i concorrenti del programma condotto da Barbara D’Urso. Martedì 19 aprile, l’ex Bonas di Avanti è tornata in studio per chiedere scusa al pubblico in seguito al durissimo scontro avuto con Mila Suarez, che le è costato la squalifica dal gioco.– In tanti l’avevano difesa, accusando la produzione di aver preso una decisione ingiusta – soprattutto perché ha penalizzato soltanto lei, scagionando Mila Suarez, che pure non ci è andata leggera. “La violenza psicologica è un abuso emotivo (….) mentre l’aggressività mira all’autoprotezione”, aveva spiegato...