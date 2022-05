Pallanuoto serie A2 femminile | la Napoli Nuoto ospita l’Ostica Cosernuoto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Sarà impegnata al Pala Trincone questa domenica (ore 12) lacontro la Coser. “Affronteremo una squadra ostica, molto fisica con delle ottime individualità per cui dobbiamo fare una partita perfetta per poterla vincere, sicuramente non sarà una gara semplice. Dovremmo, infatti, cercare di sbagliare il meno possibile e tenere la concentrazione altissima fino alla fine”, ha spiegato Guya Zizza. Le azzurre puntano a dare continuità allapositiva per restare incollate alla prima posizione in classifica. “Sappiamo di essere arrivate nella parte più importante del campionato, ci aspettano infatti tante partite impegnative – continua la giocatrice flegrea -, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo poiché è un torneo molto avvincente e ci ...