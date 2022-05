Pagelle Fiorentina Juventus | Amrabat è ovunque | Bonaventura leader VOTI

(Di sabato 21 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.: Terracciano 6; Venuti 6 (61? Odriozola 6), Milenkovic 6.5, Igor 6.5, Biraghi 6.5;7, Duncan 7 (85? Torreira 6.5),7.5; Nico Gonzalez 7, Piatek 6 (85? Cabral SV), Saponara 6.5 (69? Ikoné 6). All. Italiano 7.5: Perin 6 (46? Pinsoglio 6); De Ligt 6, Bonucci 5, Chiellini 6 (46? Rugani 6); Bernardeschi 5 (60? Aké 5.5), Locatelli 6, Miretti 6.5 (75? McKennie SV), Rabiot 6, Alex Sandro 5.5; Dybala 5.5, Kean 5 (75? ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Fiorentina Juventus

Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Juventus, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. 

TOP: Duncan, Bonucci, Saponara 
FLOP: Kean

Un altro ko. Il secondo nelle ultime tre partite, l'ottava in una stagione molto complicata. La Juve si ferma a 70 e perde sul campo della Fiorentina: 2-0 per i viola, che fanno festa e vanno in Europa.

Voti Fiorentina-Juventus 2-0 e pagelle: Dybala poco incisivo, ecco la valutazione delle prestazione fornita dai bianconeri.