Pagelle Atalanta Empoli | gioiello Stulac | Pasalic senza idee – VOTI

(Di sabato 21 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Vicario,, Zapata FLOP:, De Roon, Bandinelli(3-4-1-2): Musso 6; de Roon 5, Palomino 6, Djmsiti 6; Hateboer 6 (57? Pessina 5.5), Koopmeiners 6 (78? Scalvini 6), Freuler 6 (83? Demiral SV), Zappacosta 6 (78? Maehle SV);5 (83? Ilicic SV); Zapata 6.5, Boga 6. All. Gasperini 5.5.(4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6, Viti 6.5, Luperto 6.5, Cacace 6 (73? Parisi 6); Zurkowski 6, Asllani ...

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/22:Empoli Ledei protagonisti del match trae Empoli, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Vicario, Viti, Zapata al termine del primo ...Venerdì 20 maggio 20.45 Torino " Roma (- tabellino ) Sabato 21 maggio 17.15" Empoli (- tabellino) Fiorentina " Juventus (- tabellino) Lazio " Hellas Verona (-...L’Atalanta domina l’Empoli sul piano del gioco ma conferma il trend negativo in casa e cede, anche se di misura e in maniera immeritata, ai toscani. Ecco i nostri giudizi al termine della sfida MUSSO ...Come a ogni match, CalcioAtalanta vi offre l’opportunità di assegnare un voto a ciascun giocatore sceso in campo Un gol di Stulac regala all’Empoli tre punti che permettono di chiudere al meglio un ca ...