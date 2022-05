Padova-Juventus U23, Playoff Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 21 maggio 2022) Si stringe la cerchia delle compagini impegnate nei match di andata e ritorno dei Playoff della fase Nazionale del campionato di Serie C, ultimo rush finale per Padova-Juventus U23, match valido per il ritorno del secondo turno. Chi vince approderà nella semifinale andando a sfidare la vincente tra Catanzaro e Monopoli. L’incontro d’andata, giocato stadio “Moccagatta” di Alessandria, ha visto trionfare i biancoscudati di Massimo Oddo per 1-0 con rete di Cosimo Chiricò al minuto 67?. I padroni di casa odierni dovranno difendere il risultato acquisito cercando, se possibile, di aumentare il vantaggio nei confronti degli avversari per scoraggiarli e chiudere i giochi. Gli ospiti dal canto loro proveranno con tutte le forze a ribaltare le sorti del loro destino eper staccare il pass valevole per le semifinali: ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Si stringe la cerchia delle compagini impegnate nei match di andata e ritorno deidella fase Nazionale del campionato diC, ultimo rush finale perU23, match valido per il ritorno del secondo turno. Chi vince approderà nella semifinale andando a sfidare la vincente tra Catanzaro e Monopoli. L’incontro d’andata, giocato stadio “Moccagatta” di Alessandria, ha visto trionfare i biancoscudati di Massimo Oddo per 1-0 con rete di Cosimo Chiricò al minuto 67?. I padroni di casa odierni dovranno difendere il risultato acquisito cercando, se possibile, di aumentare il vantaggio nei confronti degli avversari per scoraggiarli e chiudere i giochi. Gli ospiti dal canto loro proveranno con tutte le forze a ribaltare le sorti del loro destino eper staccare il pass valevole per le semifinali: ecco le ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23 | I convocati per #JuvePadova ?? ? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Juventus U23, Zauli: “Servono due gol. Padova? Playoff diversi dal campionato…” - Mediagol : Juventus U23, Zauli: “Servono due gol. Padova? Playoff diversi dal campionato…” - ColucciLc : RT @PadovaCalcio: #MatchDay ?? #Padova - #Juventus Under23 ?? Ritorno Quarti Playoff Serie C ? h 20:30 ??? stadio Euganeo. ?? radiowebcron… - PaoloTroia3 : RT @PadovaCalcio: #MatchDay ?? #Padova - #Juventus Under23 ?? Ritorno Quarti Playoff Serie C ? h 20:30 ??? stadio Euganeo. ?? radiowebcron… -