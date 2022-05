Ospina, Corsport: troppa distanza tra l’offerta del Napoli e le richieste del calciatore (Di sabato 21 maggio 2022) Il futuro di Ospina. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di David Ospina che ha concluso il contratto col Napoli. Spallettk ne ha chiesto la conferma ma c’è anche il Real Madrid. I manager di David il colombiano, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, sono arrivati in città e hanno anche cominciato ad affrontare con il club la questione del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Risultato: al momento la distanza tra domanda e offerta è difficilmente colmabile e le parti hanno deciso di aggiornarsi. Il Real Madrid di Ancelotti, nel frattempo, lo aspetta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Il futuro di. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione di Davidche ha concluso il contratto col. Spallettk ne ha chiesto la conferma ma c’è anche il Real Madrid. I manager di David il colombiano, Lucas Jaramillo e Matthieu Grossin, sono arrivati in città e hanno anche cominciato ad affrontare con il club la questione del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Risultato: al momento latra domanda e offerta è difficilmente colmabile e le parti hanno deciso di aggiornarsi. Il Real Madrid di Ancelotti, nel frattempo, lo aspetta. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Ospina, Corsport: troppa distanza tra l’offerta del Napoli e le richieste del calciatore Il primo incontro con i p… - infoitsport : CorSport - Ospina apre al rinnovo con il Napoli: agenti in arrivo in città, si può chiudere già in settimana - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Ospina apre al rinnovo con il Napoli: agenti in arrivo in città, si può chiudere già in settimana - infoitsport : CorSport: il Napoli apre al rinnovo di Ospina, nelle prossime ore incontro con gli agenti - ilNapolista -