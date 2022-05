Oroscopo di Paolo Fox Domenica 22 Maggio 2022 | Capricorno stressato

Leggi su zon

(Di sabato 21 maggio 2022) L’diFox per oggi,21Ariete Sarà unainteressante e vivace e speriamo sia vissuta in maniera utile. Se avete progetti stanno andando avanti. Nella vita ci sono sempre complicazioni ma quando abbiamo un buon cielo si superano meglio. I nati Ariete non si fermano in basso, vogliono superare le montagne anzi più la vetta è lontana e più si intestardiscono! Quindi per voi la vita è una conquista, è normale ogni tanto vivere momenti di tensione però pare che adesso tutto sia stimolante e avete una grande capacità di azione. Toro I nati Toro come ieri anche oggi dovrebbero cercare di evitare qualche complicazione che arriva magari dalla famiglia, dalle amicizie. Come se in questi giorni tutto fosse un po’ pesante, avete fatto un lavoro bene ma siete ...