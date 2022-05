Opere mai avviate, riforme arenate. Avanti così e addio soldi del Pnrr (Di sabato 21 maggio 2022) Su 777 misure e attività previste dal Pnrr a oggi sono da avviare ben 552, mentre 122 sono state completate, 64 sono in corso, 22 a buon punto e 17 in ritardo. E se è vero che c'è tempo fino al 2026, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Su 777 misure e attività previste dala oggi sono da avviare ben 552, mentre 122 sono state completate, 64 sono in corso, 22 a buon punto e 17 in ritardo. E se è vero che c'è tempo fino al 2026, ...

Advertising

danytilla : RT @ClodiaTaras: Dopo aver letto di tante presentazioni in questi giorni di autori di opere prime e favolisti, mi piace (ri)proporre il de… - rita_larita : RT @ClodiaTaras: Dopo aver letto di tante presentazioni in questi giorni di autori di opere prime e favolisti, mi piace (ri)proporre il de… - ClodiaTaras : Dopo aver letto di tante presentazioni in questi giorni di autori di opere prime e favolisti, mi piace (ri)proporr… - Sargans2 : @lessadro19 @LaVedovaNera5 Il punto non è il livello cui ha lasciato il debito pubblico, piuttosto cosa ne ha fatto… - Anna26648966 : @ClickStringer @OCCHIOCHETIVEDO @Domenic09148782 Ma dai! Ho 50anni, potrei elencarti miliardi di soldi pubblici spr… -