Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa (Di sabato 21 maggio 2022) 'Varianti che incutono preoccupazione e saranno presto dominanti'. Dal 12 maggio, la diffusione delle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 è stata oggetto di maggiore sorveglianza presso il Centro ... Leggi su leggo (Di sabato 21 maggio 2022) 'Varianti che incutono preoccupazione e saranno presto dominanti'. Dal 12 maggio, la diffusione delle sottovariantiBA.4 e BA.5 è stata oggetto di maggiore sorveglianza presso il Centro ...

Advertising

Gazzettino : Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa - StefaniaFalone : Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa - anselmalabella : RT @ilmessaggeroit: Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa - ilmessaggeroit : Omicron, ecco perché la sottovariante BA.5 potrebbe essere l'origine di una sesta ondata in Europa -