Ok dalla Giunta al piano del fabbisogno del personale 2022 (Di sabato 21 maggio 2022) Con apposita delibera la Giunta comunale, guidata dal Sindaco Cristoforo Salvati, ha approvato la proposta firmata dall’Assessore al personale, Annunziata Di Lallo, in merito al piano del fabbisogno del personale per l’anno 2022. Il piano contenuto nella proposta deliberata dall’Esecutivo prevede, per l’anno in corso, 36 assunzioni a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato (di cui 4 PNRR e 4 Staff Sindaco). “Quest’Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – sarà ricordata per la sua capacità assunzionale. Con la delibera approvata oggi centriamo un obiettivo storico, avviando di fatto l’iter per garantire 44 nuove assunzioni, tra tempo indeterminato e tempo determinato, che andranno ad aggiungersi a quelle già effettuate alla fine dello scorso ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 21 maggio 2022) Con apposita delibera lacomunale, guidata dal Sindaco Cristoforo Salvati, ha approvato la proposta firmata dall’Assessore al, Annunziata Di Lallo, in merito aldeldelper l’anno. Ilcontenuto nella proposta deliberata dall’Esecutivo prevede, per l’anno in corso, 36 assunzioni a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato (di cui 4 PNRR e 4 Staff Sindaco). “Quest’Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – sarà ricordata per la sua capacità assunzionale. Con la delibera approvata oggi centriamo un obiettivo storico, avviando di fatto l’iter per garantire 44 nuove assunzioni, tra tempo indeterminato e tempo determinato, che andranno ad aggiungersi a quelle già effettuate alla fine dello scorso ...

