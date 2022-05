Nuovo singolo del cantautore ferrarese Francesco Brunelli, in arte GOJI (Di sabato 21 maggio 2022) In radio ed in tutti gli store digitali Chi ha ucciso Laura Palmer? (su etichetta The Lab Music Factory – distribuzione A1 Entertainment), il Nuovo singolo del cantautore Francesco Brunelli, in arte GOJI. Il brano, scritto con Nicola Scarpante e Paolo Valli (che ha curato anche mix & mastering) e prodotto da Franco Iannizzi e Marco Mori, nasce da un’idea arrivata dopo un viaggio sciamanico pomeridiano in cui il ritmo ed i suoni hanno giocato una carta vincente nelle mente di GOJI.Chi ha ucciso Laura Palmer parla di un’avventura dei nuovi anni 20, dove un sogno erotico si manifesta più reale di quanto si possa pensare ma una volta di fronte all’opportunità presentata il “peso delle serie tv” arriva come una valanga dirompente che fa riflettere sulla ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 21 maggio 2022) In radio ed in tutti gli store digitali Chi ha ucciso Laura Palmer? (su etichetta The Lab Music Factory – distribuzione A1 Entertainment), ildel, in. Il brano, scritto con Nicola Scarpante e Paolo Valli (che ha curato anche mix & mastering) e prodotto da Franco Iannizzi e Marco Mori, nasce da un’idea arrivata dopo un viaggio sciamanico pomeridiano in cui il ritmo ed i suoni hanno giocato una carta vincente nelle mente di.Chi ha ucciso Laura Palmer parla di un’avventura dei nuovi anni 20, dove un sogno erotico si manifesta più reale di quanto si possa pensare ma una volta di fronte all’opportunità presentata il “peso delle serie tv” arriva come una valanga dirompente che fa riflettere sulla ...

