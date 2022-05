‘Notizie in tempo di guerra’, dagli studenti napoletani arriva l’antidoto per difendersi dalle fake news (Di sabato 21 maggio 2022) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ridurre le nostre fonti di informazione selezionandole criticamente “senza farci condurre passivamente da quelle che ci arrivano”; mantenerci “aperti a differenti punti di vista“; selezionare più testate giornalistiche (affidabili) “che abbiano punti di vista diversi dal nostro e leggendo giornali o siti di altri Stati”; limitare la visione di telegiornali “che sono saturi di immagini di guerra: è necessario in questo periodo avere anzitutto stabilità mentale ed emotiva”. I suggerimenti – un vero e proprio antidoto – per tentare di difenderci dalle fake news o, comunque, da informazioni ‘orientate’ arrivano dagli studenti della sede distaccata di Sant’Antonio Abate del Liceo ‘Pascal’ di Pompei (Napoli), guidato dalla ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022)di lettura: 2 minutiNapoli – Ridurre le nostre fonti di informazione selezionandole criticamente “senza farci condurre passivamente da quelle che cino”; mantenerci “aperti a differenti punti di vista“; selezionare più testate giornalistiche (affidabili) “che abbiano punti di vista diversi dal nostro e leggendo giornali o siti di altri Stati”; limitare la visione di telegiornali “che sono saturi di immagini di guerra: è necessario in questo periodo avere anzitutto stabilità mentale ed emotiva”. I suggerimenti – un vero e proprio antidoto – per tentare di difendercio, comunque, da informazioni ‘orientate’nodella sede distaccata di Sant’Antonio Abate del Liceo ‘Pascal’ di Pompei (Napoli), guidato dalla ...

