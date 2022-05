Notizia ufficiale, dopo 9 anni lascerà il Real Madrid: l’ha svelato Carlo Ancelotti (Di sabato 21 maggio 2022) Importante rivelazione di Carlo Ancelotti su un giocatore del Real Madrid. Real Madrid Isco AncelottiA dare conferma della Notizia è lo stesso allenatore del Real Madrid al termine della partita di campionato contro il Betis. Carlo Ancelotti, con queste parole, ha infatti dato conferma dell’addio di Isco ai Blancos: “La carriera di Iscoa al Real termina oggi. Ed è stata una grande carriera. Sicuramente avrebbe potuto fare di più, ma è stato migliore. Gli auguro il meglio”. Un giocatore che ha dato molto alla squadra, l’ha vista nei tempi d’oro e ha sofferto con essa quando c’è ... Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) Importante rivelazione disu un giocatore delIscoA dare conferma dellaè lo stesso allenatore delal termine della partita di campionato contro il Betis., con queste parole, ha infatti dato conferma dell’addio di Isco ai Blancos: “La carriera di Iscoa altermina oggi. Ed è stata una grande carriera. Sicuramente avrebbe potuto fare di più, ma è stato migliore. Gli auguro il meglio”. Un giocatore che ha dato molto alla squadra,vista nei tempi d’oro e ha sofferto con essa quando c’è ...

