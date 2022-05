“Note di Cronaca”, l’esordio discografico del giornalista Stefano Corradino: “Parte del ricavato ad Amnesty International” (Di sabato 21 maggio 2022) In “Note di Cronaca“, esordio discografico del giornalista Stefano Corradino, il fiuto per la notizia incontra l’estro musicale. Il disco, disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming, è un concept album composto da sette canzoni, ispirate a sette diverse storie di Cronaca e attualità raccontate da Corradino – giornalista Rai, direttore di Articolo21 e blogger de ilfattoquotidiano.it – nei suoi servizi per Rainews24. Notizie diverse, che arrivano da mondi distanti, ma legate l’una all’altra da uno filo rosso: i diritti umani. “Per questo – spiega Corradino – ho voluto che gran Parte del ricavato del disco fosse destinato ad Amnesty ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) In “di“, esordiodel, il fiuto per la notizia incontra l’estro musicale. Il disco, disponibile da oggi su tutte le piattaforme streaming, è un concept album composto da sette canzoni, ispirate a sette diverse storie die attualità raccontate daRai, direttore di Articolo21 e blogger de ilfattoquotidiano.it – nei suoi servizi per Rainews24. Notizie diverse, che arrivano da mondi distanti, ma legate l’una all’altra da uno filo rosso: i diritti umani. “Per questo – spiega– ho voluto che grandeldel disco fosse destinato ad...

