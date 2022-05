Nicola Savino senza mezzi termini: “Ilary Blasi e Alvin si detestano” (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi e sembra che non siano mancati i colpi di scena. Oltre agli scontri accesi tra naufraghi e tra opinionisti e concorrenti, sembra che non siano neppure mancati alcuni battibecchi, seppur ironici e divertenti tra Ilary Blasi e Alvin, l’inviato in Honduras. Ma che cosa è accaduto tra i due? Isola dei famosi 2022, l’avvertimento di Ilary Blasi al suo inviatoNel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda ieri venerdì 20 maggio 2022, sembra proprio che sia accaduto praticamente di tutto. Ad un certo punto, infatti, ci sarebbero stati dei botta e risposta piuttosto divertenti tra la conduttrice ed il suo inviato, Alvin. E’ stata la conduttrice che ha iniziato a scherzare con lui, avvisandolo di stare attento, ... Leggi su baritalianews (Di sabato 21 maggio 2022) Ieri è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi e sembra che non siano mancati i colpi di scena. Oltre agli scontri accesi tra naufraghi e tra opinionisti e concorrenti, sembra che non siano neppure mancati alcuni battibecchi, seppur ironici e divertenti tra, l’inviato in Honduras. Ma che cosa è accaduto tra i due? Isola dei famosi 2022, l’avvertimento dial suo inviatoNel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda ieri venerdì 20 maggio 2022, sembra proprio che sia accaduto praticamente di tutto. Ad un certo punto, infatti, ci sarebbero stati dei botta e risposta piuttosto divertenti tra la conduttrice ed il suo inviato,. E’ stata la conduttrice che ha iniziato a scherzare con lui, avvisandolo di stare attento, ...

Liliwhities : RT @gabrielsniceass: io vi giuro di solito non rido per le minchiate anzi ma nicola savino è l’eccezione non posso più vivere senza di lui… - mahnessuno_ : RT @ugly_dont_exist: Nicola Savino che comanda a bacchetta tutto lo studio e avvocatomizza tutti SEI TU L'ISOLA #isola - carotelevip : Nicola Savino perfettamente a suo agio con il livello #isola e di programmi Mediaset. Chi lo portò alla Rai ha tutt… - MisteroMax : Quanto può essere ridicolo un programma come #isola con i travestimenti di Vladimir Luxuria e Nicola Savino che fa la macchietta ? - 4lic3sw1ff3r : RT @gabrielsniceass: io vi giuro di solito non rido per le minchiate anzi ma nicola savino è l’eccezione non posso più vivere senza di lui… -