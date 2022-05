Nicola: «Nella vita arrivi all’obiettivo se dai il massimo. Domani giocheremo tutti, anche chi farà il tifo» (Di sabato 21 maggio 2022) Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha presentato in conferenza stampa la gara di Domani contro l’Udinese. La squadra campana si gioca la salvezza. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Mi piacerebbe partire con una sintesi di quanto accaduto fino a questo momento. Domani c’è un’ultima partita e scriveremo il finale della nostra storia. Una storia che parte da quel famoso 7% di cui parlò il nostro direttore sportivo in tempi non sospetti. “Ne varrà la pena, ci vogliamo credere” mi disse il presidente quando mi ha contattato. Io ho provato immediatamente gli stessi brividi, era una sfida motivante e non ci ho pensato un secondo. Abbiamo giocato la prima partita e sono stato letteralmente travolto dalla città, dalla disponibilità dei ragazzi, dall’entusiasmo della nostra gente. Sono stati tutti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 maggio 2022) Il tecnico della Salernitana, Davide, ha presentato in conferenza stampa la gara dicontro l’Udinese. La squadra campana si gioca la salvezza. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Mi piacerebbe partire con una sintesi di quanto accaduto fino a questo momento.c’è un’ultima partita e scriveremo il finale della nostra storia. Una storia che parte da quel famoso 7% di cui parlò il nostro direttore sportivo in tempi non sospetti. “Ne varrà la pena, ci vogliamo credere” mi disse il presidente quando mi ha contattato. Io ho provato immediatamente gli stessi brividi, era una sfida motivante e non ci ho pensato un secondo. Abbiamo giocato la prima partita e sono stato letteralmente travolto dalla città, dalla disponibilità dei ragazzi, dall’entusiasmo della nostra gente. Sono stati...

