Netflix pensa al live streming con interazioni dal vivo per risollevare gli abbonamenti (Di sabato 21 maggio 2022) Netflix, dato che non sta passando esattamente un periodo molto felice e prosperoso come al solito, ha deciso di adottare un nuovo metodo interessante per riuscire ad ottenere una utenza di gran lunga maggiore a quella attuale. Ma di quale piano stiamo parlando? Netflix ripropone le live streaming per potersi risollevare dalla situazione che sta vivendo – Computermagazine.itSembra proprio che Netflix abbia in mente di di implementare una funzionalità che abbia a che fare con il live streaming in poche parole. La società ha confermato essere nelle prime fasi di sviluppo per la sua serie di spettacoli senza sceneggiatura e speciali stand-up, il che vale a dire che sarebbe in grado di usarlo per votare dal vivo per serie di concorsi e talenti come la sua prossima serie di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 21 maggio 2022), dato che non sta passando esattamente un periodo molto felice e prosperoso come al solito, ha deciso di adottare un nuovo metodo interessante per riuscire ad ottenere una utenza di gran lunga maggiore a quella attuale. Ma di quale piano stiamo parlando?ripropone lestreaming per potersidalla situazione che sta vivendo – Computermagazine.itSembra proprio cheabbia in mente di di implementare una funzionalità che abbia a che fare con ilstreaming in poche parole. La società ha confermato essere nelle prime fasi di sviluppo per la sua serie di spettacoli senza sceneggiatura e speciali stand-up, il che vale a dire che sarebbe in grado di usarlo per votare dalper serie di concorsi e talenti come la sua prossima serie di ...

Advertising

svlfcntrol : netflix pensa che solo perché ha rinnovato heartstopper io mi dimentichi di the society ma invece NO! non vi perdon… - itrichi : @fede031098 @HDblog pensa che io sono abbonato a Netflix prima che diventasse un servizio di streaming ?? bei ricord… - _Julie_JL : RT @sofia_barboni: #365giorni è praticamente una fanfiction, nemmeno tra le più riuscite, messa su pellicola. ? Boss mafioso che pensa sol… - silviacandurro : @tempor_ale Prima era su netflix forse ora l’hanno spostata su Disney+.. pensa che io la commentavo pure su tv time ahaha - CiriCintria : RT @sottonipuntoit: pensa a quanto sarebbe bello pizza netflix e noi -