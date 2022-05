Nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore prima esecuzione mondiale di «Oltre l’azzurro. Il sogno di Brunelleschi» per i 600 anni della cupola (Di sabato 21 maggio 2022) La musica è di Silvia Colasanti e il testo di Maria Grazia Calandrone; esecutori l’Orchestra Giovanile Italiana, le voci miste della Cappella Musicale della Cattedrale e quelle dei Pueri cantores; voce recitante Massimo Popolizio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) La musica è di Silvia Colasanti e il testo diGrazia Calandrone; esecutori l’Orchestra Giovanile Italiana, le voci misteCappella MusicaleCattedrale e quelle dei Pueri cantores; voce recitante Massimo Popolizio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore prima esecuzione mondiale di «Oltre l’azzurro. Il sogno di Brunelleschi»… - AiseStampa : “oltre l’azzurro. il sogno di brunelleschi” lunedì nella cattedrale di santa maria del fiore di firenze - QdSit : Per l’ostensione straordinaria del busto reliquiario della Santa PatronaAgata nella Cattedrale, sabato 21 maggio, d… - Mauro26958 : COMO. Santa Liberata nella Cattedrale di Santa Maria Assunta ... My photographs of Como city & lake in:… - ComunediCatania : Sant’Agata, piano sicurezza e viabilità per l'esposizione sabato 21 della Patrona in Cattedrale Per l’ostensione st… -

Rossano. Dopo due anni torna domani la festa in onore di Sant'Onofrio nella montagna ... alla tradizionale Festa in onore di Sant'Onofrio nella montagna di Rossano . Alle 8:30 incanti e riffa con " Ottavio ". Alle 12 Santa Messa celebrata da don Pietro Madeo (Parroco della Cattedrale). ... Demain dimanche 22 mai sainte Rita de Cascia saint Emile Cresime Cattedrale - ore 15.00 S. Cresime per le Parrocchie di ...RICORDA sainte Rita de Cascia saint Emile La Chiesa celebra Santa ... Visse per quarant'anni anni nell'umiltà e nella carità, nella ... ... alla tradizionale Festa in onore di Sant'Onofriomontagna di Rossano . Alle 8:30 incanti e riffa con " Ottavio ". Alle 12Messa celebrata da don Pietro Madeo (Parroco della). ...Cresime- ore 15.00 S. Cresime per le Parrocchie di ...RICORDA sainte Rita de Cascia saint Emile La Chiesa celebra... Visse per quarant'anni anni nell'umiltà ecarità,...