Nato: Erdogan parla con Svezia e Finlandia (Di sabato 21 maggio 2022) Giro di telefonate con Erdogan: è il premier britannico il primo. Johnson incoraggia il sultano a superare le preoccupazioni che Ankara sta mostrando per bloccare l'ingresso nella Nato di Svezia e ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 21 maggio 2022) Giro di telefonate con: è il premier britannico il primo. Johnson incoraggia il sultano a superare le preoccupazioni che Ankara sta mostrando per bloccare l'ingresso nelladie ...

Advertising

martaottaviani : #Erdogan ha fatto sapere che parlerà con la #Finlandia per dire loro che la #Turchia ha problemi solo con l'ingress… - MediasetTgcom24 : Nato, Erdogan: 'La Svezia smetta di sostenere i terroristi' - TgLa7 : #Nato, #Erdogan: 'Non posso dire sì a #Svezia e #Finlandia - Antizanz : RT @Gianl1974: ????????La Finlandia parla “apertamente e direttamente” con la Turchia della NATO Come ha detto il presidente finlandese Niinis… - beppebottero : @dlfabbri #Erdogan è l'unico che cerca di far sedere #Putin al tavolo della trattativa per #RussianUkrainianWar e,… -