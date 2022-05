Napolitano operato allo Spallanzani | l’ex Presidente in terapia intensiva

(Di sabato 21 maggio 2022) Roma – “IlEmerito della Repubblica italiana, Giorgio, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dall’equipe di Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi”. Lo riferisce una nota dell’Istitutodi Roma, spiegando che “l’intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. Attualmente il paziente è ricoverato presso ladell’Inmi. Ilè sveglio con quadro clinico stazionario. La prognosi resta riservata”. “Ilsta bene ed è sveglio. Ha superato l’intervento, ma ovviamente è inin prognosi riservata. Non posso dire di più” le ...

