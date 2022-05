Napolitano operato allo Spallanzani, intervento riuscito per l'ex presidente della Repubblica: in progonosi riservata (Di sabato 21 maggio 2022) È stato un intervento delicato ma fortunatamente riuscito: l?ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 97 anni il prossimo giugno, primo nella storia della Repubblica italiana... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 21 maggio 2022) È stato undelicato ma fortunatamente: l?exGiorgio, 97 anni il prossimo giugno, primo nella storiaitaliana...

Advertising

CocoSafor : RT @barbarajerkov: Napolitano operato allo Spallanzani, intervento riuscito per l'ex presidente della Repubblica - Angelo_Risorto : RT @repubblica: Roma, Napolitano operato allo Spallanzani: prognosi riservata - repubblica : Roma, Napolitano operato allo Spallanzani: prognosi riservata - barbarajerkov : Napolitano operato allo Spallanzani, intervento riuscito per l'ex presidente della Repubblica - ilmessaggeroit : Napolitano operato allo Spallanzani, intervento riuscito per l'ex presidente della Repubblica -